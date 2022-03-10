Баронесса Николсон провела встречу с Микаилом Джаббаровым

Торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон провела встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
Как передает Report, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на странице в Twitter.
"Сегодня состоялась плодотворная встреча баронессы Эммы Николсон с министром Микаилом Джаббаровым. Британские компании заинтересованы в привлечении к восстановлению возвращенных территорий", - отметил посол.
Напомним, что специальный торговый посланник премьера Великобритании прибыла с трехдневным визитом в Азербайджан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и расширения торговых отношений.