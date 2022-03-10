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Баронесса Николсон провела встречу с Микаилом Джаббаровым

Баронесса Николсон провела встречу с Микаилом Джаббаровым Торговый представитель премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон провела встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым
Бизнес
10 марта 2022 г. 12:15
Баронесса Николсон провела встречу с Микаилом Джаббаровым

Торговый посланник премьер-министра Великобритании баронесса Эмма Николсон провела встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Как передает Report, об этом написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на странице в Twitter.

"Сегодня состоялась плодотворная встреча баронессы Эммы Николсон с министром Микаилом Джаббаровым. Британские компании заинтересованы в привлечении к восстановлению возвращенных территорий", - отметил посол.

Напомним, что специальный торговый посланник премьера Великобритании прибыла с трехдневным визитом в Азербайджан по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами и расширения торговых отношений.

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Версия на английском языке ФотоBaroness Nicholson meets Azerbaijani economy minister
Версия на азербайджанском языке ФотоBaronessa Nikolson Bakıda Mikayıl Cabbarovla görüşüb

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