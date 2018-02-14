"Banu Organic" представила Азербайджан на выставке "ПродЭкспо-2018" в Москве

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Одна из новоучрежденных в Азербайджане компаний – действующая в BBF ("Baku Business Factory") ООО "Banu Organic" представила нашу страну на выставке "ПродЭкспо-2018" в Москве.

Как сообщает Report, стенд "Banu Organic" на выставке вызвал большой интерес у посетителей. Участники выставки отметили пользу продукции компании.

Отметим, что компания "Banu Organic" занимается продажей натуральных пищевых продуктов, действуя на рынке около года. Компания, предлагающая органическую продукцию, в то же время информирует клиентов о пользе производимой ею продукции. Это вновь подтверждает качество, органичность и чистоту продукции компании.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.