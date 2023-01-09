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Банковский гигант Goldman Sachs сократит свыше 3 тыс. сотрудников

Банковский гигант Goldman Sachs сократит свыше 3 тыс. сотрудников Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. сократит 3 200 сотрудников.
Бизнес
9 января 2023 г. 10:55
Банковский гигант Goldman Sachs сократит свыше 3 тыс. сотрудников

Американский банковский гигант Goldman Sachs Group Inc. сократит 3 200 сотрудников.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Ожидается, что компания начнет процесс сокращения в середине недели, и общее число людей, которых это коснется, не превысит 3 200", - сообщает агентство.

По словам источника, более трети из сокращаемых, вероятно, будут относиться к основным трейдинговым и банковским подразделениям, что указывает на широкий характер сокращений.

Штат сотрудников банка насчитывает более 49 тыс. человек по состоянию на 30 сентября.

Причиной масштабных сокращений стали замедление темпов роста в различных направлениях бизнеса, дорогостоящее начинание в сфере потребительского банкинга, а также неопределенность перспектив рынков и экономики в целом.

Goldman Sachs был основан в 1869 году в Нью-Йорке. Основные направления деятельности банка, в финансовых кругах получившего название "Фирма", это инвестиционное банковское дело, биржевая торговля, а также управление активами и ценными бумагами.

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Версия на английском языке Goldman to cut over 3,000 jobs this week

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