​Банки Азербайджана присоединяются к программе самозанятости

Действующие в Азербайджане банки готовятся присоединиться к программе самозанятости, реализуемой Министерством труда и социальной защиты населения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию банков Азербайджана (АБА).

С этой целью представители министерства, банков-членов АБА и Центрального банка Азербайджана (ЦБА) встретились в головном офисе ОАО Kapital Bank. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества с банками в целях расширения указанной программы.

Президент АБА Закир Нуриев призвал банки стать активным участником процесса. Он отметил важное социально-экономическое значение программы самозанятости, реализуемой по поручению главы государства.

На встрече представители министерства выступили с обширной презентацией программы самозанятости и ответили на вопросы представителей банков о механизме реализации программы.