Bank of America спрогнозировал рецессию в США

США столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах 2023 года и в первом квартале 2024 года.

США столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах 2023 года и в первом квартале 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на CBS, об этом заявил глава Bank of America Брайан Мойнихан.

"В конце прошлого года мы прогнозировали рецессию в нынешнем году. Сейчас перенесли прогнозы на более поздний срок. По сути, это умеренная рецессия в третьем квартале и четвертом квартале нынешнего года, а также в первом квартале следующего года", - сказал он.

По словам Мойнихана, безработица в стране поднимется до 4%.