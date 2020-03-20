​Bank of America объявил о начале рецессии в США

Bank of America предупредил инвесторов, что рецессии в экономике США, вызванной коронавирусом, нельзя избежать и что она уже началась.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом заявил экономист банка Мишель Мейер.

По расчетам банка, экономика США сократится на 12% во втором квартале, а в целом за год ВВП упадет на 0,8%.

"Мы официально заявляем, что экономика вошла в рецессию, присоединившись к остальному миру",- заявил экономист Bank of America. По его словам, "рабочие места будут потеряны, благосостояние разрушено, а доверие подорвано".

В апреле банк прогнозирует провал, за которым последует "очень медленный возврат к росту, и к июлю экономика будет несколько более нормальной".

"Хотя это серьезное снижение, мы считаем, что оно будет довольно коротким", - добавил Мейер.