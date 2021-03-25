Банк БРИКС выпустил в Китаев евробонды на 769 млн долларов

Вырученные средства по облигациям пойдут на финансирование программы экстренной помощи Китаю в преодолении последствий пандемии COVID-19

Новый банк развития (НБР) БРИКС объявил о выпуске бондов на 5 млрд юаней (около 769,2 млн долларов США) на китайском межбанковском рынке облигаций для поддержки целей устойчивого развития в рамках Программы развития ООН (UNDP).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на сайте банка.

Вырученные средства по облигациям пойдут на финансирование программы экстренной помощи Китаю в преодолении последствий пандемии COVID-19, объем которой составит 7 млрд юаней. Доходность облигации, указали в пресс-службе, составит порядка 3,22%.

В октябре прошлого года Новый банк развития БРИКС успешно зарегистрировал на китайском межбанковском рынке облигаций программу бондов на 20 млрд юаней (около 2,9 млрд долларов) для финансирования проектов инфраструктуры и устойчивого развития в странах - членах объединения. Выпуск облигаций на 5 млрд юаней, который состоялся 24 марта, является частью этой программы.