Бангладеш и Индия приостановили торговлю

Торговля Индии и Бангладеш полностью приостановлена на фоне политического кризиса после отставки бангладешского премьер-министра Шейх Хасины.

Торговля Индии и Бангладеш полностью приостановлена на фоне политического кризиса после отставки бангладешского премьер-министра Шейх Хасины.

Какм передает Report, об этом заявил ТАСС президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Ашвани Кумар.

"Торговля с 5 августа полностью приостановлена, хотя последние 15 дней уже наблюдались отдельные сбои", - сказал Кумар.

В то же время он отметил, что партнеры в Бангладеш надеются на возобновление операций через неделю. "Отзывы импортеров из Бангладеш обнадеживают, поскольку они ожидают, что ситуация нормализуется примерно через неделю", - сказал президент FIEO. По его словам, из-за нынешних перебоев в торговле может пострадать экспорт скоропортящихся продуктов.

Кумар напомнил, что экспорт Индии в Бангладеш в 2023-2024 годах составил 11 млрд долларов. В Бангладеш поставлялись хлопок, нефтепродукты, автомобили и их детали, пряжа и ткани, зерновые, фрукты и овощи, чай, кофе, специи и корма для животных. В индийском импорте из Бангладеш преобладали одежда, текстиль, изделия из кожи, корма для животных и рыба.