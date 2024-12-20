Baku TV подготовил сюжет об импортируемых в Азербайджан пикапах

Baku TV подготовил сюжет об акцизном налоге на ввозимые в Азербайджан пикапы, используемые в основном предпринимателями в сельском хозяйстве.

Baku TV подготовил сюжет об акцизном налоге на ввозимые в Азербайджан пикапы, используемые в основном предпринимателями в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, в сюжете отмечается, что при расчете таможенных пошлин на импортируемые в страну автомобили не учитывается тип автомобиля.

"При импорте в Азербайджан пикапов, минивэнов и внедорожников, используемых в сельском хозяйстве, не применяются льготы. С этих автомобилей также взимается акцизный налог. Акциз - это косвенный налог, включенный в стоимость определенных товаров (например, автомобилей, предметов роскоши и украшений, минерального сырья). Насколько правильно сравнивать транспортные средства, используемые в основном предпринимателями в сельском хозяйстве, с люксовыми автомобилями?", - задается вопросом автор.

В сюжете отмечается, что если в соседней Турции на обычные автомобили в зависимости от мощности двигателя применяется акцизный налог от 45 до 220%, то на пикапы, автобусы, микроавтобусы этот налог составляет от 1 до 15%: "Это, в свою очередь, означает очень большую скидку. В соседней Грузии этот показатель составляет 5-7%, в Норвегии, Канаде, Швеции - от 1 до 3%".

По мнению эксперта-экономиста Рашада Гасанова, в Азербайджане таможенная политика рассматривается как часть фискальной политики: "Таможня является одним из основных органов, обеспечивающих доходы государственного бюджета. Хотя в мировой практике она рассматривается как институт, используемый для организации учета или реализации определенных политик, в Азербайджане больше выступает как фискальный институт".

Эксперт отметил, что значительная часть предпринимательской деятельности является неформальной: "Несмотря на то, что в последнее время определенное предпочтение отдается стратегиям и стимулам, связанным с "обелением" предпринимательской деятельности, желаемых результатов в этом направлении не достигнуто. Возможно внесение изменений в законодательство в этом направлении, и в связи с этим могут быть предоставлены льготы".