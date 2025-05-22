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"Baku Steel Company" за чистое будущее: экологичность и эффективность

"Baku Steel Company" за чистое будущее: экологичность и эффективность Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность
Бизнес
22 мая 2025 г. 10:20
Baku Steel Company за чистое будущее: экологичность и эффективность

Крупнейший производитель стали на Южном Кавказе — ЗАО "Baku Steel Company" (далее — BSC) — сделал ещё один важный шаг в направлении охраны окружающей среды и обеспечения соответствия экологическим стандартам, успешно завершив очередной крупномасштабный проект. 

BSC модернизировала систему газоочистки электросталеплавильного цеха, обеспечивающую фильтрацию и очистку образующихся газов от пыли и твердых частиц и предотвращение попадания выбросов в атмосферу.

Проект реализован в рамках долгосрочного сотрудничества с швейцарской компанией «AS Metals Technologies» S.A. Этап технического проектирования продолжался более одного года, а монтажные и наладочные работы были успешно завершены в начале 2025 года c минимально возможными остановками производства для такого масштабного проекта.

Комплексная модернизация охватывает работу газоочистного оборудования на разных стадиях металлургического процесса. В частности,

  • Выплавка стали в электродуговой печи. Установлены дополнительные основной и бустерные вентиляторы первичной линии газохода, позволяющие увеличить интенсивность эвакуации пыли из сталеплавильной печи и околопечного пространства.
  • Внепечная обработка стали в установке «печь-ковш». Установлены новый зонт для лучшего улавливания газов, дополнительные бустерные вентиляторы для интенсивности отвода газов, новая механизированная крышка стальковша с водяным охлаждением, обеспечивающая контроль за направлением отвода газов.
  • Общецеховое пространство. Установлен и подключен к общей системе газоочистки аэратор для удаления неорганизованной пыли из общего пространства цеха.
  • Система фильтрации выбросов. Увеличено количество фильтров (до 5000) и бункеров (до 16) для сбора образующихся шламов и пыли.
  • Кроме того, усовершенствована автоматизированная система управления системой газоочистки, позволяющая оптимизировать работу различных компонентов системы и обеспечить наибольший объем очистки отходящих газов и пыли.

В результате, значительно улучшены условия работы производственного персонала в цехе; количество пыли, поступающей в атмосферу, сокращено до уровня, соответствующего международным экологическим и технологическим стандартам.

Одновременно, в соответствии с международными стандартами ISO в области управления отходами, часть шламов и пыли, собранных системой газоочистки, направляется на переработку в качестве сырья для отдельных видов материалов. Такой подход способствует как сокращению отходов, так и улучшению экологической обстановки.

По своему техническому уровню и функциональным возможностям проект считается одним из первых примеров в регионе. В частности,

  • Совокупная мощность оборудования по очистке газов металлургического производства увеличена почти в два раза - с 930 000 м³/час до 1 700 000 м³/час.
  • Общий тоннаж установленных металлоконструкций достигает 200 тонн
  • В работе над проектом были заняты около 100 человек, из них 50 – сотрудники сторонних организаций подрядчиков (на этапе монтажа оборудования участвовали 4 локальные компании-подрядчика). Общие трудозатраты в проекте составили около 25 тысяч человеко-часов.

BSC постоянно модернизирует производственные процессы для того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду, обеспечить устойчивое и эффективное управление отходами, а также полностью соблюдать требования экологического законодательства. Компания и в будущем намерена вносить вклад в охрану окружающей среды за счёт «зелёных» инициатив и сохранять лидерство в устойчивом развитии промышленности.

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Версия на английском языке Baku Steel Company for clean future: sustainability and efficiency
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