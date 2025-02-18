"Baku Steel Company", входящая в 50 крупнейших налогоплательщиков, отмечено наградой за развитие экспорта

Крупнейшая металлургическая компания Кавказа — ЗАО "Baku Steel Company" (далее BSC) — была удостоена награды в номинации «Активный экспортер частного сектора» от Государственной налоговой службы при Министерстве экономики. Министр экономики Микаил Джаббар

Крупнейшая металлургическая компания Кавказа — ЗАО "Baku Steel Company" (далее BSC) — была удостоена награды в номинации «Активный экспортер частного сектора» от Государственной налоговой службы при Министерстве экономики. Министр экономики Микаил Джаббаров и Председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров вручили награду Генеральному директору BSC Камалу Ибрагимову.

К.Ибрагимов, в свою очередь, выразил благодарность Министерству экономики в лице Государственной налоговой службы за высокую оценку деятельности компании.

Решающую роль в получении награды сыграли долгосрочная и устойчивая экспортная деятельность BSC на протяжении более чем 23 лет, производство качественной продукции в соответствии с международными стандартами, а также активность на новых зарубежных рынках. Руководство компании отметило, что этот успех является не только достижением BSC, но и важным показателем поддержки экономического развития и стратегических шагов по увеличению экспорта со стороны государства. Было отмечено, что данная награда станет стимулом для дальнейшего развития компании и будет способствовать дальнейшему росту потенциала Азербайджана в экспорте металлургической продукции.

Активное продвижение на экспортных рынках и освоение новых видов продукции является одним из стратегических направлений BSC и способствует превращению металлургической промышленности Азербайджана в одну из флагманских отраслей ненефтяного сектора страны.

В 2024 году BSC вошла в число 50 крупнейших налогоплательщиков Азербайджана. В прошлом году компания уплатила в государственный бюджет налоговые платежи на сумму 26,7 миллионов манат.

BSC, как один из крупнейших производителей Азербайджана, выпускает высококачественную арматуру, катанку (стальную проволоку), квадратные и круглые заготовки, а также бесшовные трубы. Кроме того, здесь также возможно производство швеллеров, уголков, двутавров, квадратных и круглых прутков. Продукция BSC, ставшая узнаваемым брендом не только в Азербайджане, но и во всем регионе, пользуется высоким спросом на местном рынке и экспортируется в более чем 20 стран Европы, Африки, Америки и Азии.