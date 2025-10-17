Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Бизнес
    • 17 октября, 2025
    • 13:08
    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Baku Steel Company (далее – BSC) реализует последовательную программу в области охраны окружающей среды, направленную на увеличение зеленых зон и сохранение биоразнообразия. В рамках очередного этапа экологической инициативы компания высадила около 3000 оливковых деревьев и саженцев эльдарской сосны – редкого вида, занесённого в "Красную книгу" Азербайджана, – на участке площадью 5 гектаров в посёлке Мушфигабад Гарадагского района.

    Акция по посадке деревьев была проведена совместно с ОАО "Озеленение и ландшафтное строительство Азербайджана", действующим при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

    Согласно расчётам, ежегодно эти насаждения будут поглощать около 48 тонн углекислого газа (CO₂) и вырабатывать тысячи кубометров кислорода, способствуя снижению углеродного следа и улучшению качества воздуха.

    Годовое поглощение CO₂ различными видами деревьев:

    · Оливковые деревья – 2500 шт. → примерно 38 тонн CO₂

    · Эльдарская сосна – 500 шт. → примерно 10 тонн CO₂

    Таким образом, посадка деревьев станет значительным вкладом в смягчение последствий изменения климата, улучшение качества воздуха и поддержание экологического баланса.

    Деревья также способствуют охлаждению окружающей среды, поглощая часть солнечной энергии: одно взрослое дерево оказывает эффект, эквивалентный работе 10 кондиционеров. Кроме того, они поглощают вредные газы, такие как оксид азота и диоксид серы, уменьшая количество пыли и загрязняющих веществ в атмосфере.

    За последние три года – 5050 деревьев и сокращение выбросов углерода на 86 тонн.

    Следует отметить, что в прошлом году, накануне COP29, компания BSC посадила 1250 оливковых деревьев и саженцев эльдарской сосны на участке площадью 2 гектара в поселке Мушфигабад, а также 500 самшитовых деревьев в Сумгайытском химико-промышленном парке, а в 2023 году, в честь 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, – 300 саженцев эльдарской сосны в городах Баку и Сумгайыт.

    Таким образом, за последние три года компания посадила в общей сложности около 5050 деревьев, что означает ежегодное сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу примерно 86 тонн.

    Инвестиции в "чистое производство" и технологии экологического менеджмента

    Следуя принципу "экологическая ответственность начинается с производства", BSC реализует масштабные технологические проекты, направленные на снижение промышленных выбросов. В сотрудничестве со швейцарской компанией AS Metals Technologies SA, компания BSC модернизировала системы по улавливанию газа и пыли, расположенную на производственной площадке в Баку.

    Благодаря модернизации производительность фильтрации увеличилась с 930 000 м³/час до 1 700 000 м³/час, что привело к сокращению количества пыли и твердых частиц, выбрасываемых в атмосферу, до уровней, соответствующих международным экологическим стандартам.

    Одновременно часть пыли, собранной системой очистки, направляется на переработку в соответствии с международными стандартами и требованиями местного законодательства. Такой подход способствует сокращению отходов, повышению эффективности использования ресурсов в производстве и защите окружающей среды.

    BSC, оставаясь приверженной принципам устойчивого развития, продолжит свои экологические инициативы, направленные на защиту окружающей среды и построение зеленого будущего.

    Baku Steel Company
    "Baku Steel Company" ətraf mühitin mühafizəsinə töhfəsini gücləndirir: təxminən 3 000 ağac əkilib
    Baku Steel Company strengthens its contribution to environmental protection: about 3,000 trees planted

    Последние новости

    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    13:20

    Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает расти

    Инфраструктура
    13:18

    В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибших

    Другие страны
    13:08

    Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьев

    Бизнес
    13:07

    В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочки

    В регионе
    13:00

    ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартами

    Милли Меджлис
    12:58

    ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичманов

    Милли Меджлис
    12:56

    В Кыргызстане создадут производство ковролина при поддержке совместного фонда с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей