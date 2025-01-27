ЗАО Baku Steel Company стал победителем в номинации "Лучший партнер 2024 года"

Охрана окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов являются одними из ключевых приоритетов ЗАО Baku Steel Company (BSC). Компания, которая постоянно поддерживает экологические проекты, была удостоена награды Министерства экологии и при

Охрана окружающей среды и эффективное использование природных ресурсов являются одними из ключевых приоритетов ЗАО Baku Steel Company (BSC). Компания, которая постоянно поддерживает экологические проекты, была удостоена награды Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики (МЭПР).

BSC стала победителем в номинации "Лучший партнер в акциях по посадке деревьев в рамках платформы "Зеленое будущее" на мероприятии, на котором МЭПР награждала организации, внесшие свой вклад в решение экологических задач в 2024 году. Награду вручил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

В 2024 году, в рамках инициатив 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), BSC было посажено 1250 деревьев, включая эльдарскую сосну, занесенную в "Красную книгу" Азербайджанской Республики, а также оливковые деревья на территории 2 га в поселке Мушфигабад Гарадагского района. Кроме того, на территории Сумгаитского Химического Промышленного парка было высажено 500 саженцев самшита.

BSC в предыдущие годы осуществляла и другие экологически ориентированные проекты наряду с озеленением. Так, в прошлом году, в преддверии COP29, BSC совместно с художественной галереей "QGallery" организовали международный симпозиум металла под названием “Baku Steel Art 2024”. Целью этого симпозиума было продемонстрировать, что искусство и металлургия могут стать катализаторами экологических изменений и устойчивого развития. В рамках симпозиума “Baku Steel Art 2024” была организована выставка произведений искусства, изготовленных из продукции BSC и металлических отходов, в которой приняли участие 12 художников из 7 стран (Азербайджан, Грузия, Турция, Румыния, Израиль, Болгария, Индия).

BSC, также вносит значительный вклад в инициативы по возобновляемой энергии наряду с реализацией проектов в области экологической ответственности. Так, в рамках COP29 BSC и ООО "Clean Energy Jabrayil" подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам солнечной энергии. Согласно меморандуму, в селе Солтанлы Джебраильского района будут построены солнечные электростанции "Shams" и "Horizon", каждая мощностью 50 МВт. Полученная энергия будет использоваться для обеспечения производственных нужд BSC за счет возобновляемых источников энергии.

Это партнерство внесет свой вклад в ускорение перехода страны к "зеленой" энергетике.

BSC также стремится активно внедрять инновационные и устойчивые решения, такие как цифровизация собственных производственных процессов. Это позволяет компании повышать эффективность, обеспечивать безопасность и минимизировать воздействие на окружающую среду, что способствует развитию металлургической отрасли в Азербайджане.