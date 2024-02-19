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"Baku Steel Company" получило международный сертификат ISO в области здоровья и охраны труда

"Baku Steel Company" получило международный сертификат ISO в области здоровья и охраны труда В ЗАО «Baku Steel Company» (далее – BSC) охрана здоровья, техники безопасности и окружающей среды (ЗТБ и ООС) организована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018, а также требованиями законодательных актов Азербайджанской Ре
Бизнес
19 февраля 2024 г. 11:30
Baku Steel Company получило международный сертификат ISO в области здоровья и охраны труда

В ЗАО «Baku Steel Company» (далее – BSC) охрана здоровья, техники безопасности и окружающей среды (ЗТБ и ООС) организована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018, а также требованиями законодательных актов Азербайджанской Республики, государственными нормами и стандартами. Британский филиал всемирно известной компании «Bureau Veritas Certification SAS» подтвердил, что деятельность BSC полностью соответствует требованиям стандартов управления производством и продажей своей основной продукции, выдав компании соответствующий сертификат ISO 45001:2018.

Следует отметить, что стандарт ISO 45001:2018 определяет требования к системе управления охраной труда и безопасностью (ОТБ), помогая организациям создавать безопасные и здоровые рабочие места путем предотвращения производственных травм и заболеваний. В то же время стандарт содержит рекомендации по использованию, обеспечивающие активное расширение мероприятий по охране труда и технике безопасности.

Основной целью внедрения новых стандартов в области управления ОТБ и ПЗБ в BSC является повышение качества продукции и услуг, предоставляемых предприятиями, оптимизация используемых ресурсов, повышение эффективности и удовлетворенности потребителей.

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Версия на азербайджанском языке “Baku Steel Company” sağlamlıq və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində beynəlxalq ISO sertifikatı alıb
Версия на английском языке "Baku Steel Company" received an international ISO certificate in the field of health and labor safety

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