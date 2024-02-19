"Baku Steel Company" получило международный сертификат ISO в области здоровья и охраны труда

В ЗАО «Baku Steel Company» (далее – BSC) охрана здоровья, техники безопасности и окружающей среды (ЗТБ и ООС) организована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018, а также требованиями законодательных актов Азербайджанской Ре

В ЗАО «Baku Steel Company» (далее – BSC) охрана здоровья, техники безопасности и окружающей среды (ЗТБ и ООС) организована в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001:2018, а также требованиями законодательных актов Азербайджанской Республики, государственными нормами и стандартами. Британский филиал всемирно известной компании «Bureau Veritas Certification SAS» подтвердил, что деятельность BSC полностью соответствует требованиям стандартов управления производством и продажей своей основной продукции, выдав компании соответствующий сертификат ISO 45001:2018.

Следует отметить, что стандарт ISO 45001:2018 определяет требования к системе управления охраной труда и безопасностью (ОТБ), помогая организациям создавать безопасные и здоровые рабочие места путем предотвращения производственных травм и заболеваний. В то же время стандарт содержит рекомендации по использованию, обеспечивающие активное расширение мероприятий по охране труда и технике безопасности.

Основной целью внедрения новых стандартов в области управления ОТБ и ПЗБ в BSC является повышение качества продукции и услуг, предоставляемых предприятиями, оптимизация используемых ресурсов, повышение эффективности и удовлетворенности потребителей.