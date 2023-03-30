Баку посетит торгово-экономическая миссия товаропроизводителей Казахстана

Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей прибудет в Баку на следующей неделе.

Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей прибудет в Баку на следующей неделе. Делегацию возглавит вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Об этом Report сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

В рамках визита делегации 5 апреля в Баку состоится мероприятие, целью которого является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными азербайджанскими импортерами, трейдерами и дистрибьютерами.