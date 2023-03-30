О нас

Баку посетит торгово-экономическая миссия товаропроизводителей Казахстана

Баку посетит торгово-экономическая миссия товаропроизводителей Казахстана Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей прибудет в Баку на следующей неделе.
Бизнес
30 марта 2023 г. 12:40
Баку посетит торгово-экономическая миссия товаропроизводителей Казахстана

Торгово-экономическая миссия казахстанских товаропроизводителей прибудет в Баку на следующей неделе. Делегацию возглавит вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Об этом Report сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане.

В рамках визита делегации 5 апреля в Баку состоится мероприятие, целью которого является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными азербайджанскими импортерами, трейдерами и дистрибьютерами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Trade and economic mission of Kazakh commodity producers to visit Baku
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın əmtəə istehsalçılarından ibarət iqtisadi-ticarət missiyası Bakıya səfər edəcək

Другие новости из категории

В Эр-Рияде пройдет первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия
В Эр-Рияде пройдет первое заседание Совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия
30 марта 2023 г. 12:33
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
В Азербайджане нотариусы смогут принимать иностранные официальные документы без легализации
30 марта 2023 г. 12:27
Нотариусы в Азербайджане освобождаются от ответственности за правильность перевода
Нотариусы в Азербайджане освобождаются от ответственности за правильность перевода
30 марта 2023 г. 12:05
Информация о запрещенных к ввозу в Азербайджан товарах будет передаваться в режиме реального времени
Информация о запрещенных к ввозу в Азербайджан товарах будет передаваться в режиме реального времени
30 марта 2023 г. 11:04
В Азербайджан прекращается ввоз легковых автомобилей возрастом более 10 лет
В Азербайджан прекращается ввоз легковых автомобилей возрастом более 10 лет
29 марта 2023 г. 20:49
Микаил Джаббаров: Открытие посольства в Израиле внесет важный вклад в укрепление наших связей
Микаил Джаббаров: Открытие посольства в Израиле внесет важный вклад в укрепление наших связей
29 марта 2023 г. 19:30
Азербайджан обсудил направления сотрудничества с Программой развития ООН
Азербайджан обсудил направления сотрудничества с Программой развития ООН
29 марта 2023 г. 18:55
Оборот общественного питания в Баку вырос на 30%
Оборот общественного питания в Баку вырос на 30%
29 марта 2023 г. 18:10
Азербайджан определил четыре направления потенциального сотрудничества с Испанией
Азербайджан определил четыре направления потенциального сотрудничества с Испанией
29 марта 2023 г. 18:02
Стоимость платных услуг населению в Баку выросла на 8%
Стоимость платных услуг населению в Баку выросла на 8%
29 марта 2023 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi