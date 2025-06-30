Баку и Ташкент обсудили увеличение товарооборота и реализацию совместных проектов

15:20

Азербайджан и Узбекистан обсудили увеличение товарооборота.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

"Были рады вновь встретить в Азербайджане моего коллегу, министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиза Кудратова. Мы провели обсуждения по увеличению товарооборота между нашими странами, укреплению сотрудничества в сфере промышленности, продвижению совместных проектов и взаимных инвестиций", - отметил он.