Баку и Скопье провели переговоры по энергетике и Среднему коридору

18:11

Азербайджан и Северная Македония обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики, Среднего коридора, фармацевтики и по другим направлениям.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши.

На встрече отмечалось, Азербайджан придает большое значение укреплению экономического партнерства с Северной Македонией. В январе–апреле текущего года объем товарооборота между двумя странами увеличился более чем на 27 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Гостям была представлена информация о бизнес- и инвестиционных возможностях Азербайджана, а также представители деловых кругов Северной Македонии получили пришлашение к активному сотрудничеству.

Стороны обсудили также перспективы партнерства в сфере малого и среднего предпринимательства, а также в других секторах.