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Баку и Скопье провели переговоры по энергетике и Среднему коридору

Баку и Скопье провели переговоры по энергетике и Среднему коридору 18:11
Бизнес
19 июня 2025 г. 18:31
Баку и Скопье провели переговоры по энергетике и Среднему коридору

Азербайджан и Северная Македония обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики, Среднего коридора, фармацевтики и по другим направлениям.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись в ходе встречи министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова с председателем Ассамблеи Северной Македонии Афримом Гаши.

На встрече отмечалось, Азербайджан придает большое значение укреплению экономического партнерства с Северной Македонией. В январе–апреле текущего года объем товарооборота между двумя странами увеличился более чем на 27 % по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Гостям была представлена информация о бизнес- и инвестиционных возможностях Азербайджана, а также представители деловых кругов Северной Македонии получили пришлашение к активному сотрудничеству.

Стороны обсудили также перспективы партнерства в сфере малого и среднего предпринимательства, а также в других секторах.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Şimali Makedoniya ilə enerji və Orta Dəhliz üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

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