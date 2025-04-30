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Бангладеш предлагает открыть прямые рейсы Баку-Дакка

Бангладеш предлагает открыть прямые рейсы Баку-Дакка Баку и Дакка договорились о создании совместной рабочей группы по торговле
Бизнес
30 апреля 2025 г. 10:11
Бангладеш предлагает открыть прямые рейсы Баку-Дакка

Азербайджан и Бангладеш создадут совместную рабочую группу по торговле.

Как передает Report со ссылкой на МИД Бангладеш, соответствующая договоренность была достигнута в ходе второго раунда двусторонних политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Азербайджанскую сторону на встрече представлял заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, Бангладеш - министр иностранных дел Джашим Уддин.

“Основными темами обсуждения стали торговля и инвестиции, энергетическое сотрудничество, образование, культурный обмен, упрощение визового режима, а также взаимодействие на региональных и международных платформах. Министр Уддин призвал Азербайджан инвестировать в экономику Бангладеш - в частности, в такие отрасли, как текстильная и кожевенная промышленность, легкое машиностроение, переработка сельхозпродукции, нефтяной сектор, ИКТ, фармацевтика и возобновляемая энергетика”, - отмечает ведомство.

Кроме того, глава МИД Бангладеш предложил наладить прямое авиасообщение между Баку и Даккой.

“По итогам встречи стороны договорились подписать ряд меморандумов о взаимопонимании в различных сферах, включая торговлю, инвестиции, энергетику, воздушное сообщение и образование. Также была достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы по торговле с целью налаживания устойчивого диалога и расширения товарооборота”, - говорится в информации.

Уддин также призвал Азербайджан рассмотреть возможность привлечения большего количества квалифицированной и полуквалифицированной рабочей силы из Бангладеш, а также увеличить число стипендий для студентов, желающих получить высшее образование в Азербайджане.

“В рамках консультаций замминистра Мамедов проинформировал главу МИД Бангладеш о деятельности центров ASAN и DOST. В ответ Уддин предложил рассмотреть возможность реализации пилотного проекта по этим моделям в некоторых регионах Бангладеш в формате совместного предприятия”, - говорится в информации.

Визит азербайджанской делегации также включал участие в круглом столе, организованном Управлением по развитию инвестиций Бангладеш, где были представлены инвестиционные возможности страны.

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Версия на английском языке Bangladesh proposes opening direct Baku-Dhaka flights

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