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​​​​​​​Баку и Анкара рассматривают возможность заключения соглашения о свободной торговле

​​​​​​​Баку и Анкара рассматривают возможность заключения соглашения о свободной торговле Азербайджан и Турция обсуждают перспективу подписания соглашения о свободной торговле.
Бизнес
30 мая 2025 г. 12:04
​​​​​​​Баку и Анкара рассматривают возможность заключения соглашения о свободной торговле

Азербайджан и Турция обсуждают перспективу подписания соглашения о свободной торговле.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев 6-м выборном Общем собрании Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) в Баку.

По его словам, в настоящее время проводится обмен данными об экономических последствиях соглашения и рассматривается возможность распространения льготного режима на продукцию, производимую в освобожденных территориях.

Замминистра подчеркнул, что Турция - второй по значимости торговый партнер Азербайджана: "В прошлом году стоимость нашего товарооборота составила 6,1 млрд долларов США, а в январе-апреле этого года - около 2 млрд долларов США".

В рамках действующего преференциального соглашения планируется расширение перечня льготируемых товаров, добавил замминистра.

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Версия на английском языке Baku, Ankara consider free trade agreement
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Türkiyə arasında sərbəst ticarət sazişi imzalana bilər

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