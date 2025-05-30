​​​​​​​Баку и Анкара рассматривают возможность заключения соглашения о свободной торговле

Азербайджан и Турция обсуждают перспективу подписания соглашения о свободной торговле.

Азербайджан и Турция обсуждают перспективу подписания соглашения о свободной торговле.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев 6-м выборном Общем собрании Общественного объединения "Турецко-азербайджанские бизнесмены и промышленники" (TÜİB) в Баку.

По его словам, в настоящее время проводится обмен данными об экономических последствиях соглашения и рассматривается возможность распространения льготного режима на продукцию, производимую в освобожденных территориях.

Замминистра подчеркнул, что Турция - второй по значимости торговый партнер Азербайджана: "В прошлом году стоимость нашего товарооборота составила 6,1 млрд долларов США, а в январе-апреле этого года - около 2 млрд долларов США".

В рамках действующего преференциального соглашения планируется расширение перечня льготируемых товаров, добавил замминистра.