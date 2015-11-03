Baku Electronics закрывает два магазина в Баку

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Компания Baku Electronics намерена закрыть в Баку два магазина по продаже бытовой техники.

Об этом сообщили Report сотрудники сети магазинов.

По информации, это магазины Baku Electronics в поселке Шувялан и торговом центре Metropark. В качестве причины закрытия магазинов указывается значительно сократившийся товарооборот сети.

Начальник отдела маркетинга Baku Electronics Ширали Алекперов опроверг информацию, сообщив, что она не соответствует действительности.

Отметим, что Baku Electronics открыл свой первый магазин в Баку в 1994 году. На сегодняшний день компания имеет 18 магазинов в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шамкире, Губе, Исмаиллах, Мингячевире, Евлахе, Закатале и Гейчае, а также представительства в Ширванском, Хачмазском, Лянкяранском, Джалилабадском, Шекинском, Гусарском, Билясуварском, Масаллинском, Ширванском, Сабирабадском, Имишлинском, Агджабединском, Шамахинском, Исмаиллинском, Габалинском, Огузском, Гахском, Мингячевирском, Горанбойском, Товузском, Балакянском, Закатальском районах.