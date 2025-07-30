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Baku Electronics и ABC Telecom нарушили антимонопольное законодательство

Baku Electronics и ABC Telecom нарушили антимонопольное законодательство Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынков провело предварительное расследование в отношении основных участников рынка продаж электроники и бытовой техники - ООО Baku Electronics и ABC Telecom.
Бизнес
30 июля 2025 г. 15:01
Baku Electronics и ABC Telecom нарушили антимонопольное законодательство

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынков провело предварительное расследование в отношении основных участников рынка продаж электроники и бытовой техники - ООО Baku Electronics и ABC Telecom.

Как сообщили Report в Агентстве, по результатам расследования было установлено, что Baku Electronics использовал недостоверную информацию, создающую ложное представление у потребителей, при презентации телевизоров с товарным знаком YOSHIRO, а ABC Telecom - при презентации электрических обогревателей HOFFMANN.

Ведомство расценило предоставление ложной информации о происхождении, технологии производства и характеристиках товаров как недобросовестную конкуренцию.

Агентство возбудило дела против обеих компаний по признакам нарушения антимонопольного законодательства. Рассмотрение продолжается, об итогах будет дана дополнительная информация.

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Версия на азербайджанском языке “Baku Electronics” və “ABC Telecom” haqqında rəqabət qanunvericiliyinin pozulması üzrə iş qaldırılıb

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