Baku Business Factory провел форум на тему бизнес-инициатив

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся бизнес-форум на тему бизнес-инициатив, организованный Baku Business Factory (BBF). На форуме приняли участие официальные лица, представители многих местных ведущих компаний, бизнесмены, научные деятели и иностранные эксперты.

Как сообщает Report, выступивший на открытии форума директор BBF, профессор Аловсат Муслимов сообщил, что уже на протяжении нескольких лет государство проводит различные работы для поддержания бизнес-инициатив молодежи и повышения у них интереса к данной отрасли. По его словам, основной целью BBF является развитие бизнес-мышления молодежи с креативными бизнес-идеями и обеспечение их материально-технической базой, а также формирование новых бизнес-навыков в стране. В своем выступлении А.Муслимов отметил, что молодежь проявляет большой интерес к BBF, и что число заявлений больше, чем ожидалось: "На сегодняшний день в коворкинг-центр, являющийся частью BBF и функционирующий на бесплатной основе, поступило 130 заявлений. В настоящее время в центре по различным 13 проектам к деятельности приступили 26 человек". А.Муслимов также подчеркнул, что с сентября текущего года начала функционировать Стартап-лаборатория: "Мы получили уже свыше 140 проектов-предложений, и думаем, что их число возрастет. Мы поможем молодежи превратить свой проект в бизнес и выйти на мировой рынок".

Затем на форуме выступил профессор университета Богазичи, доктор Озер Эртуна с докладом "Успешная инициативность в быстро меняющемся мире". Он отметил, что поддержка бизнес-инициатив - это создание условий для выявления этой инициативы и устранение препятствий. "Мы живем в новом мире и это создает новый спрос. Уже через 10-20 лет сферы деятельности будут абсолютно другими, и ремесла и творческие сферы, которые составляют меньшинство, будут наиболее востребованными". О.Эртуна подчеркнул, что в настоящее время в мире уровень безработицы составляет более 10% и эта цифра меняется в различных странах: "В Турции уровень безработицы среди выпускников университетов достигла 25%. Возник серьезный кризис. Путь выхода из кризиса - это инициирование новых идей", - заявил он.

На форуме по теме "Инициатива и история Силиконовой долины" выступил доктор Мустафа Эрген, представляющий Силиконовую долину и Türk Telecom Argelan. Он рассказал об истории инициативности на примерах. М.Эрген отметил роль инициативных людей, являющихся ведущей силой в развивающемся мире, в истории технологий. В подробном выступлении он рассказал о причинах, стоящих в основе успеха таких компаний, как Apple, Microsoft и др.

Отметим, что основной целью форума является инициирование стремительно развивающихся в последние годы в Азербайджане бизнес-идей и создание условий для передачи молодежи опыта лицами, которые завоевали успехи в этой сфере в мировом масштабе.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.