Baku Business Factory начала сотрудничество с Code Academy

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Code Academy готовится к третьему выпуску студентов, прошедших интенсивный курс программирования и практического обучения.

Как передает Report, после завершающего этапа работы над проектами в Baku Business Factory студенты станут выпускниками 12-недельной программы. Они применяют полученные в период реализации программы знания в реальных проектах, получая ответы на возникшие вопросы с помощью менторов.

В настоящее время студенты работают над клон-версиями существующих онлайн-ресурсов и одновременно над новыми проектами. Основной целью является помощь студентам в построении их будущей карьеры путем применения знаний в реальных проектах. Сюда входят порталы по составлению резюме онлайн, порталы по порицанию тех, кто неправильно паркуется, система управления контентом CMS (content management system), на которой можно строить новостной портал и клон-версии других существующих проектов. Выпускники смогут представить в компании уже готовые портфолио.

Отметим, что в ближайшее время коды проектов будут размещены онлайн.

Code Academy - школа лагерного типа, которая проводит краткосрочные курсы обучения программированию и нацелена, в основном, на практические проекты. С недавнего времени Code Academy пользуется услугами инкубационного бизнес-центра Baku Business Factory и еще больше расширила спектр деятельности. Студенты могут проводить работу в круглосуточном офисе BBF в любое удобное им время на протяжении всей недели. Они также могут воспользоваться помощью преподавателей и менторов в будни с 9:00 до 23:00. Дополнительно к групповым занятиям желающим проводятся индивидуальные уроки. Code Academy завершил уже 4-й процесс приема студентов, в течение которого в школу обратилось свыше 300 человек. Право стать студентами Code Academy получили 45 человек.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06.