​Baku Business Factory проведет бизнес-форум на тему бизнес-инициатив

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ 10 октября при организации Baku Business Factory планируется проведение бизнес-форума на тему бизнес-инициатив.

Как сообщили Report из BBF, на форуме примут участие официальные лица, представители многих местных ведущих компаний, бизнесмены, научные деятели и иностранные эксперты.

Основной целью форума является инициирование стремительно развивающихся в последние годы в Азербайджане бизнес-идей и создание условий для передачи молодежи опыта лицами, которые завоевали успехи в этой сфере в мировом масштабе.

Бизнес-форум - первый шаг в этом направлении и в дальнейшем также планируется организация подобных форумов, семинаров и тренингов для повышения знаний молодежи в сфере бизнеса.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде (www.anaralizade.com). Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Baku Business Factory (BBF) расположен по адресу: ул. Низами, 203, 3-й этаж, AF Business House.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте (www.bbf.az) или по телефонам: 012 599 04 05/06