Baku Busıness Factory дал старт второму этапу приема в коворкинг-центр

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Бизнес-инкубационный центр Baku Business Factory дал старт второму этапу приема проектов на освободившиеся места в коворкинг-центре.

Как сообщили Report в BBF, коворкинг-центр предлагает офисные места со всеми условиями для работников из различных секторов. Резидентами центра могут стать стартапы и фрилансеры. Места для стартапов предусмотрены в количестве одного или группы в составе не более трех человек.

Проекты, которым будет дан старт в BBF, бесплатно обеспечиваются всем необходимым, включая рабочий стол, юридический адрес, услуги ресепшн, городской телефон, интернет, принтер, сканер, залы для заседаний, игровой зал и кухня. Они также могут принимать участие в организованных BBF тренингах.

В настоящее время в центре разрабатываются несколько известных проектов, по которым также ведется работа по открытию собственного бизнеса.

Для того, чтобы стать членом коворкинг-центра, необходимо заполнить анкету “ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ” на официальном сайте BBF. Заявка рассматривается правлением BBF, и в случае ее принятия с заявителем свяжутся.

Как заявили в BBF, в ходе отбора наибольшее внимание будет уделяться следующим критериям: проекты или лица, способные проводить совместную работу на открытом рабочем пространстве, однофункциональные проекты, которые направлены на удовлетворение конкретно установленных потребностей клиентов (многофункциональные проекты не принимаются), проекты или лица, которые работают по принципу польза-заработок в удовлетворении потребностей клиентов, инновационные проекты.

Единственной целью BBF, которая не ждет никакой материальной выгоды от выбранных проектов, является развитие их бизнеса и превращение в конкурентоспособные компании на глобальном рынке.

Окончательный срок принятия заявок – 15 декабря 2016 года.

Напомним, что Baku Business Factory учрежден по инициативе азербайджанского предпринимателя, основателя группы компаний Union Grand Energy PTE Анара Ализаде в мае 2015 года. Основная цель BBF заключается в оказании поддержки молодежи, имеющей интересные бизнес-идеи, на первоначальном этапе развития их проектов, которые в будущем окажут положительное влияние на экономическое и социальное развитие страны, и создание условий для стремительной реализации и устойчивого развития данных проектов.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте или по телефонам: 012 599 04 05/06.