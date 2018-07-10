Бакинское транспортное агентство и Caspian European Club создают постоянную рабочую группу

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Директор Бакинского транспортного агентства при Кабинете министров Вюсал Керимли принял делегацию членов правления Caspian European Club во главе с первым заместителем председателя и главным исполнительным директором Клуба Тельманом Алиевым.

Как сообщили Report из клуба, во время встречи были обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества, деятельность Caspian European Club, ключевые аспекты развития и улучшение транспортного сектора страны, возможности внедрения новых технологий, а также проведение образовательных программ среди населения и молодежи.

Тельман Алиев поблагодарил директора Бакинского транспортного агентства Вюсала Керимли за оказанное внимание и тесное сотрудничество с Caspian European Club.

Он выразил надежду, что двустороннее сотрудничество будет способствовать решению проблем транспортной сферы, а Caspian European Club в свою очередь приложит все усилия по предложениям для продолжения активного диалога между бизнесом и Агентством.

По итогам встречи была достигнута договоренность о создании постоянной рабочей группы, в рамках которой оперативно будут обсуждаться все проблемы, просьбы и предложения компаний членов Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian European Club в транспортном секторе.

Отметим, что Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5 000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club, автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Председателем Caspian European Club является президент Азербайджана Ильхам Алиев.