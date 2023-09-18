Baku Crystal Hall передан в подчинение министерства экономики

Baku Crystal Hall (Бакинский кристальный зал) передан в подчинение министерства экономики.

Baku Crystal Hall (Бакинский кристальный зал) передан в подчинение министерства экономики.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в ”перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства экономики“, были внесены изменения, и ООО ”Бакинский Кристальный зал", принадлежащее исполнительной власти города Баку, добавлено в указанный список.

Напомним, что ”Бакинский Кристальный зал" был построен в 2012 году. В нем состоялся конкурс "Евровидение".