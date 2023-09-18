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Baku Crystal Hall передан в подчинение министерства экономики

Baku Crystal Hall передан в подчинение министерства экономики Baku Crystal Hall (Бакинский кристальный зал) передан в подчинение министерства экономики.
Бизнес
18 сентября 2023 г. 20:20
Baku Crystal Hall передан в подчинение министерства экономики

Baku Crystal Hall (Бакинский кристальный зал) передан в подчинение министерства экономики.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в ”перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства экономики“, были внесены изменения, и ООО ”Бакинский Кристальный зал", принадлежащее исполнительной власти города Баку, добавлено в указанный список.

Напомним, что ”Бакинский Кристальный зал" был построен в 2012 году. В нем состоялся конкурс "Евровидение".

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Kristal Zalı” İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyinə verilib

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