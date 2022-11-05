Бакинский шопинг-фестиваль стартует завтра

"Baku Shopping Festival" ("Бакинский шопинг-фестиваль") пройдет в Баку с завтрашнего дня по 20 ноября при организации Общественного союза "Азербайджанская ассоциация импортеров розничной одежды".

"Baku Shopping Festival" ("Бакинский шопинг-фестиваль") пройдет в Баку с завтрашнего дня по 20 ноября при организации Общественного союза "Азербайджанская ассоциация импортеров розничной одежды".

Как сообщает Report со ссылкой на ассоциацию, фестиваль охватит отдельные торговые центры и магазины Баку.

По словам председателя правления ассоциации Фарида Новрузи, цель проведения фестиваля - поддержать деятельность предпринимателей, работающих в этой сфере, а также сделать брендовую одежду более доступной и приемлемой для потребителей.

В фестивале принимают участие 68 мировых брендов одежды. Покупателям будут предложены скидки от 20% до 50% в зависимости от бренда, а также специальные скидочные акции и купоны.