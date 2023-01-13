Бакинский дом МСП оказывает предпринимателям налоговые услуги

В Бакинском доме малого и среднего предпринимательства (МСП) предпринимателям предоставляются услуги со стороны ряда госучреждений, в том числе Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В Бакинском доме малого и среднего предпринимательства (МСП) предпринимателям предоставляются услуги со стороны ряда госучреждений, в том числе Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

Об этом Report сообщили в Агентстве развития малого и среднего бизнеса.

В МСП субъектам предпринимательства предоставляются услуги по государственной регистрации коммерческих юридических лиц и налоговому учету физических лиц, изменению учетных данных коммерческих юридических лиц и физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, а также приостановлению, восстановлению и аннулированию их деятельности, снятию физических лиц с налогового учета, приему налоговых деклараций, выдаче "ASAN imza" и другие услуги.

В Бакинском доме МСП предпринимателям предоставляется более 150 услуг со стороны 29 госуструктур и более 100 услуг со стороны 20 частных структур.

Бакинский дом МСП оказывает услуги предпринимателям пять дней в неделю с 09.00 до 18.00.