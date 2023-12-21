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Бакинский аэропорт предлагает широкий выбор направлений для зимних путешествий

Бакинский аэропорт предлагает широкий выбор направлений для зимних путешествий Международный аэропорт Гейдар Алиев постоянно расширяет географию полетов и предлагает удобные варианты для путешествий и деловых поездок.
Бизнес
21 декабря 2023 г. 12:39
Бакинский аэропорт предлагает широкий выбор направлений для зимних путешествий

Международный аэропорт Гейдар Алиев постоянно расширяет географию полетов и предлагает удобные варианты для путешествий и деловых поездок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аэропорт.

Из бакинского аэропорта пассажиры могут отправиться в 68 городов мира с помощью 38 авиакомпаний, включая такие новые направления как Греция, Швейцария, Испания, Австрия и другие.

Для любителей теплого климата в холодные зимние месяцы предлагаются рейсы в Дубай, Абу-Даби, Шарджу, Шарм-аль-Шейх, Доху такими авиакомпаниями как AZAL, FlyDubai, Air Arabia, Air Arabia Abu Dhabi, Wizz Air Abu Dhabi, Qatar Airways и Air Cairo.

Одним из уникальных зимних направлений являются страны Центральной Азии. Путешествуя по Узбекистану, Казахстану или Кыргызстану, можно насладиться колоритной культурой, интересными достопримечательностями и природными красотами региона. Полеты в эти страны осуществляют авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", Uzbekistan Airways, Air Astana и FlyArystan.

Кроме того, из Международного аэропорта Гейдар Алиев предлагаются рейсы в Европу, Китай, Великобританию и другие направления. Также не являются исключением и наиболее посещаемые пассажирами направления России, Грузии и Турции, где они могут насладиться зимними видами спорта на горнолыжных курортах.

Забронировать авиабилеты по указанным направлениям можно на официальных сайтах авиакомпаний.

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Версия на английском языке Baku airport offers wide range of winter travel destinations
Версия на азербайджанском языке Bakı hava limanı qış səyahəti üçün geniş istiqamət seçimi təklif edir

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