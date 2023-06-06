Бакинские дачи дорожают в летнем сезоне

Каждый год в преддверии летнего сезона на рынке недвижимости становится актуальной купля-продажа и аренда загородных домов. Желающие провести летние каникулы на берегу моря, начинают искать загородные дома в окрестностях Баку.

Каждый год в преддверии летнего сезона на рынке недвижимости становится актуальной купля-продажа и аренда загородных домов. Желающие провести летние каникулы на берегу моря, начинают искать загородные дома в окрестностях Баку.

Председатель общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж рассказал Report, что граждане страны и иностранцы уже с мая присматриваются к вариантам аренды загородных домов.

"При этом покупательная способность маната в стране с каждым годом снижается. Это является естественным процессом. Поэтому в этом году по сравнению с прошлым цены на продажу и аренду частных жилых домов и дач значительно выросли. Приток инвестиций в страну продолжается, и после освобождения наших земель от оккупации интерес к недвижимости как со стороны иностранных инвесторов, так и со стороны наших граждан еще больше возрос. Это также привело к росту цен на рынке как на квартиры, так и на частные дома и дачи, а также на нежилые помещения. По сравнению с прошлым годом цены на аренду дач выросли на 15-20%”.

Орудж отметил, что наиболее популярна покупка и аренда дач в Бильге, Нардаране, Мардакане, Новханы: "Мы можем разделить дачи на две группы. В первую входят дачи с минимальными удобствами. Стоимость аренды таких дач составляет около 1 000-1 500 манатов в месяц. Во вторую группу входят элитные загородные дома, в которых есть теннисные корты, футбольные площадки, летние кухни, а также есть возможности для комплексного отдыха. Ежемесячная аренда этих домов стоит около 3 000-3 500 манатов. Раньше наши граждане считали, что целесообразнее покупать дачные дома. Но теперь подход изменился. Они предпочитают арендовать дачи, и это также приводит к росту цен на рынке аренды. Покупка дачи требует и высоких расходов на ее содержание. Поэтому аренда загородных домов становится более выгодной”.

Он подчеркнул, что в настоящее время высок спрос не только на дачи, но и на частные дома: "После землетрясения в Турции Азербайджан также испытал психологический шок. В результате активизировался рынок продажи частных домов”.