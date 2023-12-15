Бакинская таможня будет использовать искусственный интеллект для проверки автомобилей

С 1 января 2024 года Бакинское главное таможенное управление Государственного таможенного комитета (ГТК) будет использовать искусственный интеллект для досмотра машин.

С 1 января 2024 года Бакинское главное таможенное управление Государственного таможенного комитета (ГТК) будет использовать искусственный интеллект для досмотра автомобилей.

Как сообщает Report, об этом было сказано во время организованного в ведомстве медиатура.

Кроме того, со следующего года планируется применение единой методики определения таможенной стоимости товара, предварительное определение таможенных платежей, разработка практического руководства по определению происхождения товара, логическая перекрестная проверка графиков декларации.