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Бакинская обувная фабрика включена в инвестиционный конкурс

Бакинская обувная фабрика включена в инвестиционный конкурс Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики объявила инвестиционный конкурс по продаже 85% акций ОАО "Бакинская обувная фабрика" и оставшейся части от льготной продажи акций членам трудового коллектива.
Бизнес
19 октября 2022 г. 16:15
Бакинская обувная фабрика включена в инвестиционный конкурс

Государственная служба по вопросам имущества при Министерстве экономики объявила инвестиционный конкурс по продаже 85% акций ОАО "Бакинская обувная фабрика" и оставшейся части от льготной продажи акций членам трудового коллектива.

Как сообщает Report со ссылкой на Госслужбу, конкурс объявлен в соответствии со II Государственной программой приватизации государственного имущества и Правилами проведения инвестиционного конкурса.

На продажу выставлено 3 337 012 акций фабрики по номинальной цене 2 маната (на сумму 6 674 024 маната). Фабрика расположена по адресу город Баку, Бинагадинский район, Бинагадинское шоссе, 471.

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Версия на азербайджанском языке “Bakı Ayaqqabı Fabriki” investisiya müsabiqəsinə çıxarılıb

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