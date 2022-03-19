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Baker Hughes приостанавливает инвестиции на территории России

Baker Hughes приостанавливает инвестиции на территории России Международная нефтесервисная компания Baker Hughes приняла решение о приостановке новых инвестиций в свою деятельность на территории Российской Федерации в связи с событиями в Украине.
Бизнес
19 марта 2022 г. 20:33
Baker Hughes приостанавливает инвестиции на территории России

Международная нефтесервисная компания Baker Hughes приняла решение о приостановке новых инвестиций в свою деятельность на территории Российской Федерации в связи с событиями в Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление компании опубликовано в субботу на ее сайте.

"Мы продолжаем наблюдать за развитием ситуации, и сегодняшнее объявление последовало за внутренним решением, принятым советом директоров компании и доведенным до сведения ее руководящего состава в начале этой недели," - приводится в тексте заявление председателя и главного исполнительного директора Baker Hughes Лоренцо Симонелли.

По его словам, компания продолжит соблюдение действующих международных законов и санкций, а также текущих договорных обязательств.

"Кризис в Украине вызывает серьезную обеспокоенность, и мы твердо поддерживаем дипломатическое решение", - отметил Симонелли.

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