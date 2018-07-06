Bakcell выступила против незаконной деятельности в Нагорном Карабахе

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Первый оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell выразила свое удовлетворение в связи с аннулированием соглашения о роуминге между мобильным оператором Etisalat (Объединенные Арабские Эмираты) и компанией "Карабах Телеком", осуществляющей незаконную деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджанской Республики.

Bakcell с первых дней выражала обеспокоенность началом роумингового сотрудничества между Etisalat, являющегося давним партнером компании, и "Карабах Телеком". С целью приостановления этого сотрудничества руководством компании Bakcell неоднократно отправлялись письменные обращения круководству оператора Etisalat, в которых указывалось, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, и этот факт признан мировой общественностью. Было также отмечено, что сотрудничество с оператором "Карабах Телеком", осуществляющим незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, наносит непоправимый урон международному престижу компании Etisalat, а прибыль, получаемая в результате этого сотрудничества, используется для финансирования сепаратистского режима.

Следует отметить, что Etisalat обосновывал свое сотрудничество тем фактом, что "Карабах Телеком" официально зарегистрирован в Армении. Несмотря на это, компания Bakcell уведомила оператора Etisalat о своей конкретной позиции, заключающейся в том, что в случае продолжения сотрудничества c "Карабах Телеком", все деловые отношения между Bakcell и Etisalat будут прекращены в одностороннем порядке.

Компания Bakcell высоко ценит меры, предпринятые в этом направлении министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, и выражает искреннюю признательность министерству за работу, проделанную для решения данной проблемы.