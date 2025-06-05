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Бай Мингшао: Провинция Гуандун Китая заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном

Бай Мингшао: Провинция Гуандун Китая заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном Бай Мингшао: Провинция Гуандун Китая заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном
Бизнес
5 июня 2025 г. 15:15
Бай Мингшао: Провинция Гуандун Китая заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном

Китайская провинция Гуандун заинтересована в развитии отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель бюро Гуандунского отделения Китайского совета по содействию международной торговле (CCPIT) Бай Мингшао на Азербайджано-Китайской конференции по экономическому и торговому сотрудничеству.

По его словам, экономическое и торговое сотрудничество между Азербайджаном и провинцией Гуандун укрепляется: "В апреле этого года между двумя странами были установлены всесторонние стратегические партнерские отношения. Кроме того, был подписан ряд документов о сотрудничестве".

Он отметил, что из Гуандуна в Азербайджан организован визит около 30 компаний: "Как крупнейшая торговая и инвестиционная организация в Гуандуне, мы очень рады создать платформу для взаимовыгодного сотрудничества и обмена между предприятиями двух стран. Благодаря этому предприятия обеих стран получат реальные бизнес-возможности".

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Версия на азербайджанском языке Bay Minqşao: “Çinin Quandonq bölgəsi Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlıdır”

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