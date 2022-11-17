Бахтияр Алиев: После завершения Великого возвращения ВВП вырастет более чем вдвое

ВВП Азербайджана увеличится более чем в 2 раза после завершения большого возвращения Азербайджана на освобожденные от оккупации территории.

ВВП страны увеличится более чем в два раза после завершения Великого возвращения Азербайджана на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Вследствие экономического развития Азербайджана в следующем году централизованные расходы предусмотрены в 8 из 66 городов и районов. А в этом году 55 городов и районов покрывают свои расходы. В недавнем прошлом ситуация в этой сфере была менее позитивной”, - добавил глава комитета.