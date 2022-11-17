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Бахтияр Алиев: После завершения Великого возвращения ВВП вырастет более чем вдвое

Бахтияр Алиев: После завершения Великого возвращения ВВП вырастет более чем вдвое ВВП Азербайджана увеличится более чем в 2 раза после завершения большого возвращения Азербайджана на освобожденные от оккупации территории.
Бизнес
17 ноября 2022 г. 16:58
Бахтияр Алиев: После завершения Великого возвращения ВВП вырастет более чем вдвое

ВВП страны увеличится более чем в два раза после завершения Великого возвращения Азербайджана на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Бахтияр Алиев заявил на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Вследствие экономического развития Азербайджана в следующем году централизованные расходы предусмотрены в 8 из 66 городов и районов. А в этом году 55 городов и районов покрывают свои расходы. В недавнем прошлом ситуация в этой сфере была менее позитивной”, - добавил глава комитета.

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Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Əliyev: “Böyük Qayıdışdan sonra ÜDM 2 dəfədən çox artacaq”

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