Бахруз Гулиев: Азербайджан вскоре представит новые инициативы по стимулированию ненефтяного экспорта

11:12

Для стимулирования ненефтяного экспорта Азербайджана и привлечения иностранных инвестиций в экономику страны реализованы ряд проектов по важным направлениям.

Как сообщает Report, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) Бахруз Гулиев на Азербайджанском торговом форуме на тему "Возможности для МСБ, текущая ситуация и вызовы" в Баку.

По его словам, внедрена полная автоматизация процедур таможенного контроля и оформления.

"Полная цифровизация таможенных служб и внедрение проектов на основе искусственного интеллекта являются одними из приоритетных вопросов", - отметил Б.Гулиев.

Он также сообщил, что в ближайшие дни будет предоставлена информация о новых мерах по стимулированию ненефтяного экспорта, а также привлечения иностранных инвестиций в экономику Азербайджана.