Багдат Амреев: Экономическое развитие тюркского мира укрепится по пяти направлениям

Экономическое развитие тюркского мира будет усилено по пяти основным направлениям.

Экономическое развитие тюркского мира будет усилено по пяти основным направлениям.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Тюркского инвестиционного фонда Багдат Амреев на встрече представителей Тюркского инвестиционного фонда и Союза торгово-промышленных палат тюркского мира в Баку.

"В первую очередь важно устранить барьеры в сфере торговли и инвестиций. В число приоритетов входят также укрепление транспортных и энергетических связей, расширение региональных цепочек поставок, содействие инновациям и цифровой трансформации, а также укрепление финансового сотрудничества и развитие совместных механизмов финансирования", - сказал он.

Амреев высоко оценил подписание первого меморандума о взаимопонимании между Тюркским инвестиционным фондом и Союзом. По его словам, это знаменательный день для бизнес-сообщества тюркского мира.

"В рамках "Видения тюркского мира 2040" планируется создание единого экономического пространства, которое обеспечит свободное движение капитала, людей, товаров и услуг между тюркскими странами. Тюркский мир превращается в стратегический экономический коридор. Мы находимся в начале длинного пути", - добавил он.