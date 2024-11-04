AZSTANDART: Применение национального стандарта ESG не является принудительным

Внедрение Национального стандарта экологического, социального и корпоративного управления (ESG) не является обязательным, и его неприменение не предусматривает меры административного взыскания.

Внедрение Национального стандарта экологического, социального и корпоративного управления (ESG) не является обязательным, и его неприменение не предусматривает меры административного взыскания.

Об этом в ответ на вопрос Report сказал генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART) при Государственной службе по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Ильхам Байрамов.

"Этот стандарт является добровольным, одной из его основных составляющих являются цели, направленные на решение экологических проблем", - сказал он.