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AZSTANDART: Применение национального стандарта ESG не является принудительным

AZSTANDART: Применение национального стандарта ESG не является принудительным Внедрение Национального стандарта экологического, социального и корпоративного управления (ESG) не является обязательным, и его неприменение не предусматривает меры административного взыскания.
Бизнес
4 ноября 2024 г. 16:58
AZSTANDART: Применение национального стандарта ESG не является принудительным

Внедрение Национального стандарта экологического, социального и корпоративного управления (ESG) не является обязательным, и его неприменение не предусматривает меры административного взыскания.

Об этом в ответ на вопрос Report сказал генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART) при Государственной службе по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Ильхам Байрамов.

"Этот стандарт является добровольным, одной из его основных составляющих являются цели, направленные на решение экологических проблем", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке AZSTANDART: ESG üzrə Milli Standartın tətbiqi məcburi xarakter daşımır

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