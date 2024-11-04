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Институт стандартизации: Нацстандарт ESG создает возможность для системного подхода в бизнесе

Институт стандартизации: Нацстандарт ESG создает возможность для системного подхода в бизнесе Национальный стандарт по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) позволяет местным компаниям применять системный подход, в том числе отчитываться по ключевым показателям эффективности.
Бизнес
4 ноября 2024 г. 17:05
Институт стандартизации: Нацстандарт ESG создает возможность для системного подхода в бизнесе

Национальный стандарт по экологическому, социальному и корпоративному управлению (ESG) позволяет местным компаниям применять системный подход, в том числе отчитываться по ключевым показателям эффективности.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART) при Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком Ильхам Байрамов.

По его словам, подходы, отраженные в государственном стандарте и согласованные с ISO и другими международными стандартами ESG, позволяют обеспечить соответствие деятельности местных компаний на международном уровне, системный подход к управлению ESG и отчетность по ключевым показателям эффективности.

"Внедрение нового государственного стандарта, помимо поддержки устойчивого развития в государственном и частном секторах, окажет положительное влияние на повышение удовлетворенности клиентов, снижение рисков и повышение социальной ответственности, а также внесет большой вклад в деятельность по достижению Целей устойчивого развития ООН в стране", - сказал И.Байрамов.

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Версия на азербайджанском языке AZSTANDART: ESG üzrə Milli Standart biznezdə sistemli yanaşmaya imkan yaradır

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