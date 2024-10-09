AZSTANDART: Маркировка "халяль" на продаваемой в маркетах продукции не имеет юридического основания

В Азербайджане на сегодняшний день маркировка "халяль" на продукции не имеет юридического или технического основания.

В Азербайджане на сегодняшний день маркировка "халяль" на продукции не имеет юридического или технического основания.

Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART) Ильхам Байрамов на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).

Он отметил, что до сих пор основным предметом сертификации была мясная и молочная продукция: "Сегодня знак "халяль" на продаваемой в маркетах мясной и молочной продукции не означает, что продукт соответствует стандартам Института стандартизации и метрологии исламских стран (SMIIC)".

По словам И. Байрамова, согласно действующему законодательству, для осуществления деятельности по сертификации халяльной продукции и услуг в Азербайджане необходимо пройти аккредитацию в Азербайджанском аккредитационном центре.