AZSTANDART: Азербайджан обладает достаточным потенциалом для расширения экспорта халяльной продукции

Азербайджан обладает достаточным потенциалом для расширения экспорта халяльной продукции собственного производства.
Как сообщает Report, об этом сказал генеральный директор Азербайджанского института стандартизации (AZSTANDART) Ильхам Байрамов на Азербайджанском форуме халяльного бизнеса и туризма (AZHAB Forum).
"Пищепром в стране достаточно развит, есть крупные производители, в частности мясной и молочной продукции. Рынок сбыта халяльной продукции достаточно широкий, это не только мусульманские страны. Согласно статистическим данным, спрос растет и в немусульманских странах, особенно в Японии, Германии. Азербайджану следует увеличить свою долю на этом рынке", - сказал он.
Байрамов напомнил, что AZSTANDART получил право выдавать международные сертификаты "Халяль", которые будут признаваться на глобальном рынке.
"Однако для получения сертификата компании должны выполнить все требования. Например, если говорить о производстве мясной продукции, должны соблюдаться все критерии не только при убое, но и в кормлении, поддержке здоровья животного, и всех последующих после убоя процессах. Мы планируем провести тренинги для местных компаний в этом вопросе", - сказал он.