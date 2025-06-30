AZSTAND учредил комитет по стандартам в сфере информации и библиотечного дела

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) учредил новый технический комитет, специализирующийся на стандартизации в области информации, документооборота и библиотечного дела.

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) учредил новый технический комитет, специализирующийся на стандартизации в области информации, документооборота и библиотечного дела.

Как сообщает Report со ссылкой на AZSTAND, инициатива реализована на базе издательства "Elm" Национальной академии наук Азербайджана.

Цель создания AZSTAND/TK 52 - разработка государственных стандартов, направленных на формирование единого технического подхода, развитие национальной информационной инфраструктуры, а также повышение качества продукции и услуг в таких сферах, как издательская деятельность, архивы, библиотеки, музеи и цифровые информационные системы.

В состав комитета вошли представители издательств, СМИ, вузов и научно-исследовательских институтов. Отмечается, что создаваемые стандарты позволят внедрить единую терминологическую базу в сфере научной информации и документооборота.