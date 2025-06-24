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AZSTAND приступил к работе по обновлению антикоррупционного стандарта

AZSTAND приступил к работе по обновлению антикоррупционного стандарта AZSTAND приступил к работе по обновлению антикоррупционного стандарта
Бизнес
24 июня 2025 г. 13:18
AZSTAND приступил к работе по обновлению антикоррупционного стандарта

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) приступил к работе по обновлению стандарта "Системы управления по противодействию коррупции".

Об этом Report сообщила Кямаля Мамедзаде, заместитель генерального директора AZSTAND, временно исполняющая обязанности генерального директора.

По ее словам, сотрудники AZSTAND уже подготовили новую версию этого стандарта, которая вступит в силу в 2025 году, и представили ее в соответствующие инстанции: "В настоящее время документ находится на стадии обсуждения в техническом комитете".

Мамедзаде отметила, что процесс принятия стандартов осуществляется на основе определенных процедур - после предварительного согласования техническим комитетом представленные документы включаются в этап экспертизы.

"После завершения экспертизы и получения заключения стандарт официально принимается. Действующая в настоящее время версия является предыдущим устаревшим вариантом стандарта. После принятия новой версии этот документ утратит силу, и версия 2025 года приобретет юридическую силу", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке AZSTAND: Yeni antikorrupsiya standartı ekspertizaya təqdim edilib

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