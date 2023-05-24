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AZSTAND и Совет по стандартам Литвы подписали Меморандум о взаимопонимании

AZSTAND и Совет по стандартам Литвы подписали Меморандум о взаимопонимании Между Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) и Советом по стандартам Литвы подписан Меморандум о взаимопонимании.
Бизнес
24 мая 2023 г. 10:50
AZSTAND и Совет по стандартам Литвы подписали Меморандум о взаимопонимании

Между Азербайджанским институтом стандартизации (AZSTAND) и Советом по стандартам Литвы подписан Меморандум о взаимопонимании.

Об этом Report сообщили в Государственной службе по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики.

Делегация Совета по стандартам Литвы посетила Азербайджан 22-23 мая. В ходе визита литовская делегация провела ряд встреч в Государственной службе и Азербайджанском институте стандартизации.

Согласно подписанному Меморандуму о взаимопонимании, стороны будут сотрудничать по вопросам применения цифровых решений в области стандартизации, а также обмениваться опытом в области ссылочных стандартов.

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Версия на английском языке ФотоAZSTAND, Lithuanian Standards Board ink Memo of Understanding
Версия на азербайджанском языке ФотоAZSTAND və Litva Standartlar Şurası arasında Anlaşma Memorandumu  imzalanıb

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