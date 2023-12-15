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AZPROMO вновь избрано региональным директором WAIPA по Центральной Азии

AZPROMO вновь избрано региональным директором WAIPA по Центральной Азии Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO) в очередной раз избрано региональным директором Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций (WAIPA) по Центральной Азии.
Бизнес
15 декабря 2023 г. 13:36
AZPROMO вновь избрано региональным директором WAIPA по Центральной Азии

Агентство по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) в очередной раз избрано региональным директором Всемирной ассоциации агентств по продвижению инвестиций (WAIPA) по Центральной Азии.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель исполнительного директора AZPROMO Зохраб Гадиров.

По его словам, агентство приняло участие в заседании генеральной ассамблеи WAIPA в столице Индии Нью-Дели.

По итогам выборов в руководящий комитет организации AZPROMO в третий раз подряд избрано региональным директором по Центральной Азии.

AZPROMO является членом WAIPA с 2010 года. В состав ассоциации входят более 140 агентств из более чем 100 стран. Среди основных целей WAIPA – расширение сотрудничества между агентствами по продвижению инвестиций и обмен информацией в области привлечения инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке AZPROMO WAIPA-nın Mərkəzi Asiya üzrə bölgə direktoru seçilib

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