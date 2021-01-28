AZPROMO: В Россию экспортируется продукция высокого качества

В прошлом году Азербайджан привлек 202 млн долларов США от экспорта помидоров.

В прошлом году Азербайджан привлек 202 млн долларов США от экспорта помидоров.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности председателя Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев.

“С декабря 2020 года по сегодняшний день в Казахстан экспортировано 800 тонн томатов. Это означает, что за месяц реализовано 70% объема экспорта помидоров за 2019 год. Продукция, не отправленная в Россию, нашла своего покупателя на других рынках. Наши экспортеры осуществили экспорт помидоров в Беларусь, Украину, Польшу”.

Абдуллаев подчеркнул, что российский рынок огромен: “Мы уже сформировались на этом рынке. Требования, предъявляемые Россией к импортируемой продукции, ничуть не уступают требованиям Европы. Мы просто ориентировали наших экспортеров на российские рынки. Спрос на нашу продукцию в крупных торговых сетях России такой же, как и в европейских торговых сетях. Просто Россия с точки зрения логистики удобна нашим экспортерам. Продукция, реализуемая в России, соответствует высоким стандартам. Россия - это открытый рынок, и мы конкурируем на этом рынке с продукцией ведущих стран мира".