​Azpromo в прошлом году организовал 261 бизнес-форумов и выставок

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) в прошлом году организовал 261 мероприятий, из них 177 - в Азербайджане, 84 - в зарубежных странах.

Как сообщает Report со ссылкой на Azpromo, на мероприятиях с участием местных и иностранных предпринимателей организованы презентации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, строительства, ИКТ, финансов и консалтинга, торговли, образования, здравоохранения и фармацевтики, туризма, транспорта, логистики, промышленности, альтернативной энергии, управления отходами и т.д.

На мероприятиях подписаны контракты с иностранными партнерами по экспорту продукции азербайджанского производства.