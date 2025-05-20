AZPROMO: Товарооборот со странами СМВДА достиг $4,6 млрд а первом квартале

AZPROMO: Товарооборот со странами СМВДА достиг $4,6 млрд а первом квартале

В первом квартале текущего года стоимость экспорта из Азербайджана в страны-члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) составила $1,2 млрд, а общий товарооборот – $4,6 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на 10-м Бизнес-форуме СВМДА.

"Эти цифры свидетельствуют о расширении связей между нашими экономиками. В соответствии с решением Совета министров СВМДА Азербайджан будет председательствовать на Совещании с 2024 по 2026 годы. Мы гордимся тем, что возглавляем данную платформу в этот решающий момент для регионального сотрудничества и экономической трансформации. Азербайджан придает особое значение миссии СВМДА", - отметил он.