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AZPROMO: Товарооборот со странами СМВДА достиг $4,6 млрд а первом квартале

AZPROMO: Товарооборот со странами СМВДА достиг $4,6 млрд а первом квартале AZPROMO: Товарооборот со странами СМВДА достиг $4,6 млрд а первом квартале
Бизнес
20 мая 2025 г. 16:02
AZPROMO: Товарооборот со странами СМВДА достиг $4,6 млрд а первом квартале

В первом квартале текущего года стоимость экспорта из Азербайджана в страны-члены Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) составила $1,2 млрд, а общий товарооборот – $4,6 млрд.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на 10-м Бизнес-форуме СВМДА.

"Эти цифры свидетельствуют о расширении связей между нашими экономиками. В соответствии с решением Совета министров СВМДА Азербайджан будет председательствовать на Совещании с 2024 по 2026 годы. Мы гордимся тем, что возглавляем данную платформу в этот решающий момент для регионального сотрудничества и экономической трансформации. Азербайджан придает особое значение миссии СВМДА", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AQEM ölkələrinin rüblük ticarət dövriyyəsi açıqlanıb

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